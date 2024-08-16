Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ın yerine Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici atandı.
2022 yılında Şırnak'ta göreve başlayan Dalman, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici atandı. - ŞIRNAK
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