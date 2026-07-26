Şırnak’ta köy yollarında asfalt seferberliği: 2026’da 150 kilometrelik yol ağı yenileniyor - Son Dakika
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Şırnak’ta köy yollarında asfalt seferberliği: 2026’da 150 kilometrelik yol ağı yenileniyor

Şırnak’ta köy yollarında asfalt seferberliği: 2026’da 150 kilometrelik yol ağı yenileniyor
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, 2026 yılı köy yolları asfaltlama programı kapsamında Başak köyünde asfalt çalışmalarının başladığını belirterek, yıl sonuna kadar il genelinde toplam 150 kilometre köy yolunun asfaltlanacağını açıkladı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, 2026 yılı köy yolları asfaltlama programı kapsamında Başak köyünde asfalt çalışmalarının başladığını belirterek, yıl sonuna kadar il genelinde toplam 150 kilometre köy yolunun asfaltlanacağını açıkladı.

Başak köyünde düzenlenen programda Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, ilçe başkanı ve belde belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Arslan Tatar, asfaltlama çalışmalarının kırsalda ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. 2026 yılı yatırım programı kapsamında köy yollarında kapsamlı bir asfalt seferberliği başlatıldığını ifade eden Tatar, yıl sonuna kadar Şırnak genelinde 150 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla buluşturulacağını belirtti. Köy yollarının modern, güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurgulayan Tatar, "Hedefimiz, Şırnak genelindeki tüm köy yollarını modern, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturmaktır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve talimatları doğrultusunda Şırnak'a yapılan yatırımların artarak devam ettiğini kaydeden Tatar, projeye katkı sunan Şırnak Valisi Birol Ekici ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek'e teşekkür etti. Başak köyünde başlayan asfaltlama çalışmalarının, belirlenen program doğrultusunda önümüzdeki günlerde il genelindeki diğer köylerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şırnak’ta köy yollarında asfalt seferberliği: 2026’da 150 kilometrelik yol ağı yenileniyor - Son Dakika

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