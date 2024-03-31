Şırnak\'ta Sandık Gidemeyen Vatandaşlara Seyyar Sandık Hizmeti

Politika

Şırnak'ta sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların ayağına seyyar sandık gönderildi. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Şırnak'ta vatandaşlar sabah saat 07.00 itibarıyla sandığa gitmeye başladı. 168 sandıkta 343 bin 495 seçmenin oy kullanacağı Şırnak'ta sandığa gidemeyen 26 seçmenin ayağına seyyar sandık götürüldü.

Felçli olduğu için oyunu evinde seyyar sandıkta kullanan 91 yaşındaki Kuti Çakan, "Müracaatımız kabul oldu ve çok rahat şekilde oy kullandım. Ülke için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yaşlı ve yatalak olan Ayşe ve Abdurrahman Balta çiftinin oğlu Çetin Balta da, "Anne ve babamın hem yaş itibariyle ve geçirdikleri bazı hastalıklardan dolayı okulda sandık başında oylarını kullanamayacaklarını düşündük. Biz de araştırdık, il seçim kuruluna gittik. Seyyar sandıkların olduğunu belirttiler. Verilen tarihler arasında bizde müracaatlarımızı yaparak, seyyar sandık talebinde bulunduk. Seyyar sandıkta görevli arkadaşlar evimize gelerek anne ve babamın oylarını kullandırdılar. Çok memnunuz iyi oldu. Yaşlılarımız sıralarda beklemeyerek, burada evlerinde oylarını kullanıyorlar. Böyle bir uygulama için kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK