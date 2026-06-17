Şırnak'ta Vali Yardımcılığı ve Kaymakamlık Görev Değişikliği - Son Dakika
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Şırnak'ta Vali Yardımcılığı ve Kaymakamlık Görev Değişikliği

17.06.2026 09:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı kapsamında Şırnak'ta vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı kapsamında Şırnak'ta vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında değişikliğe gidildi.

Bazı mülki idare amirleri yeni görev yerlerine atanırken, boşalan görevlere yeni isimler getirildi. Karar doğrultusunda Şırnak vali yardımcıları Emine Dilce Kars vali yardımcılığına, Mehmet Fatih Kılıç Aksaray vali yardımcılığına, Hasan Hüseyin Alpaslan Gümüşhane vali yardımcılığına atandı.

İlçelerde görev yapan kaymakamlardan Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran Erzincan Refahiye ilçesine, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün Bartin vali yardımcılığı görevine atandı.

Öte yandan Şırnak'ta boşalan görevlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Mehmet Tiğlı, İdil Özdemir Doğan ve Mehmet Faruk Saygın Şırnak vali yardımcılığı görevine atanırken, Uludere Kaymakamlığı görevine Kilis Polateli kaymakamı Salih Kaya, Beytüşşebap Kaymakamlığına ise Kars Susuz Kaymakamı Muhammet Emin Tutal atandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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