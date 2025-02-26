Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi

Milorad Dodik, Yüksek Temsilcinin kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezası aldı.

26.02.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinin Başkanı Milorad Dodik, bir yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Müdür Vekili Milos Lukic'in Yüksek Temsilcilik kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir yargılandıkları davada karar açıklandı. Temyize gidebilecek karar çerçevesinde Dodik, bir yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, kararın kesinleştiği tarihten itibaren Dodik'in Sırp Cumhuriyeti Başkanlığını üstlenmesini yasaklayan bir tedbir uygulanmasına da hükmetti. Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Direktör Vekili Lukic'in ise suçlamalardan beraatına karar verildi.

Dodik, karar sonrasında kendisine destek için toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, endişeli olmadığını ve bundan daha ağır durumlar yaşadığını söyledi.

Destek gösterisi

Dodik'e ilişkin kararın açıklanması öncesinde Sırp Cumhuriyeti entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka şehrinde Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) tarafından Sırp siyasetçiye destek gösterisi düzenlendi. Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi önünde gerçekleştirilen ve Sırp muhalefet partileri tarafından destek verilmeyen gösteride, "Bugün Dodik, yarın biz", "Başkanın mahkum edilmesi, Sırp Cumhuriyeti'ne saldırıdır" ve "Sırp Cumhuriyeti bizim onurumuz, Başkan koruyucumuzdur" sloganları atıldı.

Bosna Hersek'ten ayrılma tehdidinde bulunmuştu

Ayrılıkçı açıklamalarıyla öne çıkan Sırp lider Dodik, mahkemenin aleyhinde karar vermesi halinde Bosna Hersek'ten ayrılarak Sırbistan ile ortak bir federasyon oluşturma, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Sırp Cumhuriyeti üzerindeki yetkisine son verme ve Sırp yetkililerin Bosna Hersek kurumlarından çekilmesi gibi tehditlerde bulunmuştu. Dodik, geçtiğimiz hafta mahkemedeki son beyanında, "Karar, Bosna Hersek'e ölümcül bir darbe indirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, dün yaptığı açıklamada Bosna Hersek'in kırılgan durumdaki bütünlüğünün korunması gerektiğini söylemiş ve Sırp siyasetçi Milorad Dodik'in mahkemeye yönelik tehditlerini kınamıştı. Schmidt, "Dayton Barış Antlaşması ile kurulan düzen ve devlet kurumlarının korunması ve bunlara saygı gösterilmesi gerekiyor. Bosna Hersek, müzakere konusu değildir" demişti.

Dava açılmıştı

Milorad Dodik liderliğindeki SNSD'nin çoğunluğa sahip olduğu Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, 2023 yılı Haziran ayında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarının Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanmamasına yönelik karar almıştı. Yüksek Temsilci Schmidt'i "Alman turist" olarak tanımlayarak meşru yetkisi olmadığını savunan Sırp lider aleyhinde aynı yıl Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Dodik ve Resmi Gazete Müdür Vekili Lukic aleyhindeki davanın ilk duruşması, Aralık 2023'te görülmüştü. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Mahkeme, Mahkum, Mahkum, Yargı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
22:46 Jesus’un takımı Al Hilal, Al Kholood’u 5-1 yendi Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 17:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.