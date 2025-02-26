Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik Bir Yıl Hapse Mahkum Edildi

Politika

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinin Başkanı Milorad Dodik, bir yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Müdür Vekili Milos Lukic'in Yüksek Temsilcilik kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir yargılandıkları davada karar açıklandı. Temyize gidebilecek karar çerçevesinde Dodik, bir yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, kararın kesinleştiği tarihten itibaren Dodik'in Sırp Cumhuriyeti Başkanlığını üstlenmesini yasaklayan bir tedbir uygulanmasına da hükmetti. Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Direktör Vekili Lukic'in ise suçlamalardan beraatına karar verildi.

Dodik, karar sonrasında kendisine destek için toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, endişeli olmadığını ve bundan daha ağır durumlar yaşadığını söyledi.

Destek gösterisi

Dodik'e ilişkin kararın açıklanması öncesinde Sırp Cumhuriyeti entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka şehrinde Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) tarafından Sırp siyasetçiye destek gösterisi düzenlendi. Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi önünde gerçekleştirilen ve Sırp muhalefet partileri tarafından destek verilmeyen gösteride, "Bugün Dodik, yarın biz", "Başkanın mahkum edilmesi, Sırp Cumhuriyeti'ne saldırıdır" ve "Sırp Cumhuriyeti bizim onurumuz, Başkan koruyucumuzdur" sloganları atıldı.

Bosna Hersek'ten ayrılma tehdidinde bulunmuştu

Ayrılıkçı açıklamalarıyla öne çıkan Sırp lider Dodik, mahkemenin aleyhinde karar vermesi halinde Bosna Hersek'ten ayrılarak Sırbistan ile ortak bir federasyon oluşturma, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Sırp Cumhuriyeti üzerindeki yetkisine son verme ve Sırp yetkililerin Bosna Hersek kurumlarından çekilmesi gibi tehditlerde bulunmuştu. Dodik, geçtiğimiz hafta mahkemedeki son beyanında, "Karar, Bosna Hersek'e ölümcül bir darbe indirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, dün yaptığı açıklamada Bosna Hersek'in kırılgan durumdaki bütünlüğünün korunması gerektiğini söylemiş ve Sırp siyasetçi Milorad Dodik'in mahkemeye yönelik tehditlerini kınamıştı. Schmidt, "Dayton Barış Antlaşması ile kurulan düzen ve devlet kurumlarının korunması ve bunlara saygı gösterilmesi gerekiyor. Bosna Hersek, müzakere konusu değildir" demişti.

Dava açılmıştı

Milorad Dodik liderliğindeki SNSD'nin çoğunluğa sahip olduğu Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, 2023 yılı Haziran ayında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarının Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanmamasına yönelik karar almıştı. Yüksek Temsilci Schmidt'i "Alman turist" olarak tanımlayarak meşru yetkisi olmadığını savunan Sırp lider aleyhinde aynı yıl Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Dodik ve Resmi Gazete Müdür Vekili Lukic aleyhindeki davanın ilk duruşması, Aralık 2023'te görülmüştü. - SARAYBOSNA