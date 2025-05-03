Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

'ONUN BARIŞ MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız" denildi.