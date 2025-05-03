Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından hastaneye giden eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, hastane önündeki bir grup tarafından yuhalandı.

03.05.2025 18:47  Güncelleme: 19:05
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder'in vefatı sonrası hastaneye giden eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, hastane önündeki bir grup tarafından yuhalandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı

"SENİ BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Mehmet Metiner, tedavi gördüğü süreçte Önder için kaleme aldığı mesajda "Seni bekliyoruz sevgili hemşehrim. Aramıza tekrar dönmeni. Rabbim seni evvela değerli ailene, sevgili kızın Ceren'e ve torununa bağışlasın. Pek tabii ülkemize de… Bu ülkenin sana ihtiyacı var. O büyük barış gerçekleştiğinde birlikte halaya durmadan, barış ve kardeşlik türkülerini birlikte sevinç içinde çığırmadan gitmek nasip olmasın sana da bizlere de…" ifadelerine yer vermişti.

Sırrı Süreyya Önder\'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ponçik Pamuk:
    Çünkü bunlar berber aynası gibi ...geçen sene teröristin adamı dediklerine bugün yalakalık yapıp yere göğe sigdiramiyilorlar .çok normal yuhalanması 36 33 Yanıtla
  • Sk 06:
    Rabb'im biliyor bunları da alsın demlenen tipler 22 15 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    çakal ne işin var orada senin yüz karamız 7 7 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    evet genelde keleş sporlu değil ondandır 0 0 Yanıtla
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