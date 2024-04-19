Sivas Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Sivas Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Belediyesi'nin 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda meclis başkanvekili, katip üyelikleri, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

19.04.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
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Sivas Belediyesi 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclis Başkanvekili, katip üyelikleri, encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşan Uzun, "Yeni dönemin ilk meclis toplantısı ve alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte el birliği ile Sivas'a en iyi şekilde hizmet etmenin gayretini göstereceğiz" dedi.

İlk oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine 25 kabul, 12 çekimser oy ile Celal Uzman, 2. Başkan Vekilliğine ise Sedat Yağmur seçildi. Katip üyeliklere ise Recep Kaygıner ve Banu Berçin seçilirken Kenan Çınar ve Burhan Karatepe yedek katip üyeleri oldu. Belediye Encümeni ise Fehmi Taştan, Arif Moğulkoç ve Tarık Bildiren'den oluştu.

Toplantının bir sonraki gündem maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları ve üye sayıları belirlendi. Buna göre yapılan oylamalar sonucu; Plan ve Bütçe Komisyonu; Selami Alçalı, Hikmet Kaya, Sedat Yağmur, Tarık Eminoğlu, Ebru Akça, İmar Komisyonu; Semih Tosun, Tarık Bildiren, Mustafa Hardal, Mustafa Yıldız, Muhammed Burak Kuruçay, Hukuk ve Mevzuat Komisyonu; Esra Şahin, Kenan Çınar, Turan Bütün, Eyüp Demirer, Mustafa Abdulsamet Efe, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu; Celal Uzman, Özay Baygın, Turan Düzardıç, Burhan Yılmazer, Halit Akgül, Çevre, Sağlık ve Ulaşım Komisyonu ise; Mutlu İtik, Fatih Yıldız, Burhan Karatepe, Ercan Yıldız, Tarık Çam'dan oluştu.

Birliklerin seçimlerinde ise Tarihi Kentler Birliği asil üyeliğine Yunus Kantar, yedek üyeliğe ise Semih Tosun seçildi. Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği'ne asil üye olarak Fehmi Taştan, Nazım Güzel, Mutlu İtik Selami Alcalı, Turan Bütün, Turan Düzarduç, Mustafa Hardal, Burhan Karatepe seçilirken, yedek üye olarak da Fatih Yıldız, Banu Berçin, Esra Şahin ve Arif Moğulkoç isimleri belirlendi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde Celal Uzman asil, Mutlu İtik ise yedek üye oldu. Enerji Kentler Birliği'ne asil üye olarak Recep Kaygıner ve Sedat Yağmur, yedek üye olarak da Özay Baygın seçildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivas Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi 2024-2029 Dönemi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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