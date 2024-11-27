Sivas'ın Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Sivas'ın Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten Partisinden İstifa Etti

Sivas\'ın Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten Partisinden İstifa Etti

Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Çelikten ile birlikte 9 belediye meclis üyesi ve 1 il genel meclis üyesi de istifa etti.

27.11.2024 18:24  Güncelleme: 18:28
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Sivas'ın Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Çelikten, partisinden ayrılma kararı aldı. Çelikten'in yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivas'ın Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

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