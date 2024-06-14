Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Bilimsel ve ARGE Çalışmalarına Destek Verecek - Son Dakika
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Politika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Bilimsel ve ARGE Çalışmalarına Destek Verecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran ayı meclis toplantısında konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'taki bilimsel çalışmalara ve ARGE çalışmalarına destek verileceğini açıkladı. Özdemir ayrıca, Nuri Demirağ Girişimcilik ve Yenilikçilik Ödülleri düzenlemeyi planladıklarını ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın 123. Kuruluşu yıl dönümü için kutlama programı düzenleyeceklerini belirtti.

14.06.2024 13:52
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, toplantıda konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'taki bilimsel çalışmalara ve ARGE çalışmalarına destek verileceğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı, meclis başkanı Osman Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Mayıs ayı içerisinde yürütülen 'Yönetim Kurulu' faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Nuri Demirağ'ın ismini yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirilecek olan 'Nuri Demirağ Girişimcilik ve Yenilikçilik Ödülleri' düzenlemeyi planladıklarını belirten STSO Başkanı Zeki Özdemir, sosyal sorumlulukları kapsamında hem Nuri Demirağ'ı anmak hem de Sivas'ı savunma sanayi alanında gelişmiş bir şehir haline getirmek için bu ödül törenini yapmayı planladıklarını belirtti.

"Ticaret ve Sanayi Odası'nın 123. Kuruluşu yıl dönümü için kutlama programı düzenlenecek"

Özdemir, Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş projesi kapsamında eğitimler düzenlendiğini ve bu programın sadece eğitimle kalmadığını vurgulayarak geri dönüşler aldıklarını belirtti. Özdemir, Dedeman Grup yetkililerinin Sivas'la ilgilendiğini özellikle, Yıldız Dağı üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade etti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın 123. Kuruluşu yıl dönümü için kutlama programı düzenleyeceklerini belirten STSO Başkanı Zeki Özdemir, mensuplarımız ve protokol üyelerinin katılımı ile 27 Haziran tarihinde, 27 Haziran parkında "123. Yıl Büyük Üye Buluşması" adı altında program yapacağız dedi.

Sivas'taki bilimsel çalışmalara ve ARGE çalışmalarına destek verilecek

Geçtiğimiz hafta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Özdemir, "Odamızda düzenlediğimiz programda Bakanımıza Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması talebimizi ve diğer taleplerimizi ilettik. Sayın bakanımız da belirleyecekleri stratejik yatırımlara teşvik vereceklerini belirterek bütün bilimsel çalışmalara ve ARGE çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Nuri Demirağ, Sivas, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Bilimsel ve ARGE Çalışmalarına Destek Verecek - Son Dakika

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