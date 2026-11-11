Siverek'te bin kanser hastası iddiasını taşıyan vekil Ayan, Bakanlıktan adım istedi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay raporunu değerlendirdi.

Raporun eksik olduğunu ileri süren Dindar, Van halkının harcanan her kuruşun hesabını sorma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Belediyenin borç tutarının yüksek olduğunu savunan Dindar, "Van Büyükşehir Belediyesi hangi hizmetleri bu kadar borçlanarak gerçekleştirmiştir? Bu borçların ne kadarı kentin altyapısına harcanmıştır?" sorularını yöneltti.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, kadına yönelik şiddet olayları konusunda hükümetin politikalarını eleştirdi.

Sarıtaş, "Kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve eşitliğini güvence altına almayan hiçbir aile politikası toplumsal huzur sağlayamaz. Kadınların şiddet başvurularını neden zamanında ve etkin biçimde değerlendirmiyorsunuz? Koruma kararları neden kağıt üzerinde kalıyor? Kadınlar defalarca başvuru yaptığı halde neden yaşamlarını koruyacak mekanizmalar işletilmiyor?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da kanser vakalarının arttığını, Siverek ilçesinde bin vatandaşın kanser hastası olduğunu iddia etti.

Siverek'te bir kemoterapi merkezinin olmadığını söyleyen Ayan, Sağlık Bakanlığının bu konuda adım atmasını istedi.