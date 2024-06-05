Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırganını bağışladığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırganını bağışladığını açıkladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçtiğimiz ay uğradığı silahlı saldırının ardından ilk defa görüntülü bir mesaj paylaşarak, saldırganı bağışladığını ve görevine dönmeye başlayacağını duyurdu. Fico, saldırganın sadece kötülüğün ve siyasi nefretin elçisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde farklı görüşe sahip olma hakkının kalmadığını ifade etti.

05.06.2024 22:14
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçtiğimiz ay uğradığı silahlı saldırının ardından ilk defa görüntülü bir mesaj paylaşarak, "Beni vuran yabancıya karşı kin beslemiyorum" dedi.

Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico, hastaneden taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayınladı. Fico, kendisini yaralayan saldırganı bağışladığını ve haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak görevine dönmeye başlayacağını duyurdu.

"Sonuçta saldırgan sadece kötülüğün ve siyasi nefretin elçisi olmaktan ötesi değil"

Sağlık durumuna ilişkin detay vermeyen fakat saldırının sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Fico, göreve dönmesinin beklenmedik bir durum olduğunu ifade etti. Sakin görünen fakat uzun aralıklarla konuşan Fico, "Beni vuran yabancıya karşı kin beslemiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşananlardan saldırganı değil muhalefeti sorumlu tutan Fico, "Sonuçta saldırgan sadece kötülüğün ve siyasi nefretin elçisi olmaktan ötesi değil" diye konuştu.

" Avrupa Birliği'nde artık farklı görüşe sahip olma hakkı kalmamıştır"

Slovak lider, saldırıya uğrama sebebinin Ukrayna konusunda Avrupa'daki ana akım siyasete zıt bir siyasi görüşe sahip olması olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler getiren Fico, "Bunu söylemek kaba olabilir fakat Avrupa Birliği'nde artık farklı görüşe sahip olma hakkı kalmamıştır" dedi.

Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetmesi ile AB'deki ortaklarıyla ilişkilerin gerildiğini ve kendisi gibi düşünenlerin "Rus ajanı" ilan edilip siyasi olarak marjinalleştirildiğini vurgulayan Fico, liderliğini üstlendiği İstikamet-Sosyal Demokrasi (Smer SD) partisi Eylül 2023'te parlamento seçimlerini kazandığından beri Avrupa Birliği'nde tuhaf muamelelere maruz kaldıklarına dikkat çekti.

14 dakikalık görüntülü mesajında Fico, "Her şey planlandığı gibi giderse haziran veya temmuz ayı içerisinde kademeli olarak vazifeme dönebileceğim" dedi.

Fico, 15 Mayıs'ta ülkenin orta kesimindeki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısının ardından kalabalığı selamladığı sırada bir saldırgan tarafından kısa mesafeden açılan ateşle yaralanmıştı. Juraj Cintula isimli 71 yaşındaki saldırganın 4 yerinden yaraladığı Başbakan Fico, Handlova'da yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterle Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Hastanesi'ne nakledilmişti. Slovak Başbakan, burada iki gün arayla iki defa ameliyat edilmişti. Hastaneden geçtiğimiz hafta ayrılan Fico'nun tedavisine Bratislava'daki evinde devam ediliyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırganını bağışladığını açıkladı - Son Dakika

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