Slovakya Başbakanı: Ruslar Kırım'dan vazgeçmeyecek - Son Dakika
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Politika

Slovakya Başbakanı: Ruslar Kırım'dan vazgeçmeyecek

Slovakya Başbakanı: Ruslar Kırım\'dan vazgeçmeyecek

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları hakkında açıklamalarda bulundu. Fico, Rusların Kırım'dan asla vazgeçmeyeceklerini, Donbas ve Luhansk'tan asla çıkmayacaklarını söyledi. Ayrıca Fico, Rusya-Ukrayna savaşının askeri bir çözüme ulaşamayacağını ve savaşın durması gerektiğini belirtti.

17.04.2024 21:15
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, sınırların dokunulmazlığı ilkesinin uluslararası hukukun güzel bir teorisi olduğunu ancak Ruslar'ın Kırım'dan asla vazgeçmeyeceklerini, Donbas ve Luhansk'tan asla çıkmayacaklarını söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, parlamentonun AB İşlerinden Sorumlu Komite üyeleriyle görüşmesinde Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları hakkında açıklamalarda bulundu. Fico, "Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda her birimiz bir diğer ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, sınırların dokunulmazlığı ilkesini tanımaktayız. Bu, güzel bir uluslararası hukuk teorisi ama ben Rusların Kırım'dan asla vazgeçmeyeceklerini, Donbas ve Luhansk'tan asla çıkmayacaklarını söylüyorum" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın her geçen gün askeri güç ve toprak kaybettiğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşında askeri bir çözüme ulaşılamayacağını, sadece her iki taraftan 100 bin kişinin daha öleceğini ileri süren Fico, savaşın durmasından yana olduğunu belirtti. Başbakan Fico, "Ancak o zaman müzakereciler örneğin Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın kontrol ettiği bölgeler için özel statü önerebilir, sonrasında bu bölgelerin geleceği konusunda buralarda referandum düzenlenebilir" dedi. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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