Slovakya Parlamentosu NATO birliğinin ülkeye konuşlandırılmasını onayladı - Son Dakika
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Slovakya Parlamentosu NATO birliğinin ülkeye konuşlandırılmasını onayladı

15.03.2022 22:07
Slovakya Parlamentosu NATO birliğinin ülkeye konuşlandırılmasını onayladı

Slovakya parlamentosu, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında 2 bin 100 askerden oluşan NATO birliğinin Slovakya'ya konuşlandırılmasını onayladı.

Slovakya parlamentosu, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında 2 bin 100 askerden oluşan NATO birliğinin Slovakya'ya konuşlandırılmasını onayladı.

Slovakya parlamentosunda yapılan oylama ile NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında 2 bin 100 askerden oluşan NATO birliğinin Slovakya'ya konuşlandırılmasını onaylandı. 134 milletvekilinin katıldığı oylamada, 96 "evet", 15 "hayır" ve 22 "çekimser" oy kullanılırken, 1 milletvekili ise oy kullanmadı.

Onaylanan kararla 700 Alman, 600 Çek, 400 ABD'li, 200 Hollandalı, 100 Polonyalı ve 100 Sloven askerden oluşan 2 bin 100 kişilik NATO birliği, Slovakya'nın korunmasını sağlamak için Patriot hava savunma sistemi ve Sentinel radar teknolojisi de dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan askeri teçhizatı kullanacak.

NATO birlikleri, Slovakya'nın merkezindeki Lestnin, ülkenin doğusundaki Kamenica nad Cirochou ve Çekya sınırına yakın Kuchyna askeri eğitim bölgelerine konuşlandırılacaklar.

"Bir NATO üyesine yönelik muhtemel bir saldırının herkese yapılmış sayılacağını göstermiş oldular"

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada yaptığı açıklamada, "Başlangıçta Slovakya'da Çekya, ABD, Almanya, Hollanda, Slovenya ve Polonya'dan yaklaşık bin 200 asker bulunacak. Alman ve Hollanda askerleri Slovakya'daki Patriot hava savunma sistemini ve ABD'liler ise Sentinel radar teknolojisi sistemini işletecek. Her iki sistem de NATO tarafından Slovakya'ya ödünç verilecek" dedi.

Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Martina Koval Kakascikoa ise yaptığı açıklamada, "Birliğin Slovakya'ya gelmesindeki amaç, NATO içindeki uyumu göstermek ve herhangi bir tehdide karşı birlikte savunmaya hazır olduğunu beyan etmektir. NATO üye ülkeleri de bu faaliyetle, bir NATO üyesine yönelik muhtemel bir saldırının herkese yapılmış sayılacağını göstermiş oldular" dedi. - BRATİSLAVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Slovakya Parlamentosu NATO birliğinin ülkeye konuşlandırılmasını onayladı - Son Dakika


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