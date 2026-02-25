Soğuk Hava ve Kar Uyarısı! - Son Dakika
Soğuk Hava ve Kar Uyarısı!

Soğuk Hava ve Kar Uyarısı!
25.02.2026 18:36
Meteoroloji, Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Ankara ve İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bugün itibarıyla etkisini artırırken, Ankara ve İstanbul için de karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde bugünden itibaren etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 1 Mart 2026 Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk etmesi tahmin ediliyor. Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da yağış cuma öğlene kadar devam edecek

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların 27 Şubat 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın kar yağışı görülebilir

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü (yarın) sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor. - ANKARA

SON DAKİKA: Soğuk Hava ve Kar Uyarısı!
