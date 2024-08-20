Söke Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yakın zamanda yangın felaketi yaşayan Argavlı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Arıkan, Muhtar Özcan Kül ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun'un da eşlik ettiği ziyarette Başkan Arıkan, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti ve mahalle halkıyla sohbet etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek; çözüm için ilgili birimlere talimatlarını anında iletti. Mahalle Muhtarı Özcan Kül, Başkan Arıkan'ın ziyareti ve sorunlarının çözüm noktasında her zaman kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti.

Başkan Arıkan; bu tür ziyaretlerin sürekli olarak devam edeceğini, halk ile birlikte yönetim anlayışının süreceğini söyledi. öke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Çözüm Odaklı Belediyecilik anlayışımız ile hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - AYDIN