Söke Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Dokuz aylık belediye başkanlığı görevinin ardından 31 Mart Yerel seçimlerinde Söke Belediye Başkanı seçilen Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.
Parti merkezinde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ilk olarak partilileri ile bir araya geldi. Parti merkezinden Cumhuriyet Meydanı'na geçen kalabalık heyet Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, İlçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlarla birlikte kalabalık grup ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na gidildi. Burada Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan kendisini resmen belediye başkanı ilan eden mazbatasını, Söke Adalet Komisyon Başkanı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuğrul Durmaz'ın elinden aldı. CHP'nin Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı.
"Sorumluluğumuzu biliyoruz"
İlçe Seçim Kurulu çıkışında ilk açıklamasını yapan Söke Belediye Başkanı Arıkan, seçimlerin zorlu bir süreç olduğunu ancak sonuçların ise beklenenin ötesinde kolay olduğunu ifade etti. Başkan Arıkan, "İlçe örgütümüz, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte çalıştık, sonuç yakıştığı şekilde oldu. İnşallah, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Söke halkının büyük teveccühü ile, tarihi bir oy aldık. Bunun bilincindeyiz, ciddi sayıda meclis üyemiz var. Sırtımızdaki sorumluluk daha büyük. Biz partili partisiz, toplumun her kesimden oy aldık. Bunun mutluluk ve onurunu yaşıyor, sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.
"Daha önce savcı olduğu adliyeden başkanlık mazbatasını aldı"
Daha önce Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı Söke Adliye Sarayı'na bu kez Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını almaya gelen Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Bir yaz kararnamesi ile buradan Manisa'ya birinci sınıf savcı olarak atanmıştım. Hep siyaset aşkım ve ilgim vardı. O günlerin hayali bugünlerin gerçeği oldu" dedi.
"Belediyede muhteşem karşılama"
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye binasında bando eşliğinde belediye daire müdürleri ile personeli tarafından karşılandı. Geçen dönemin Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan tarafından, Başkan Arıkan'a çiçek takdim edildi. İlk olarak makamına geçen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ardında meclis toplantı salonunda da bir seslenişte daha bulunarak, yeni dönemde meclis üyeleri ile birlikte başarılı projeler ortaya koyacaklarını söyledi. Başkan Arıkan, seçimi kazanmanın yanında asıl başarının gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerin hayata geçmesi ile olacağını belirtti. - AYDIN
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