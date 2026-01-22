Söke Belediyesi ekipleri sağanak yağış için sahada seferber oldu - Son Dakika
Söke Belediyesi ekipleri sağanak yağış için sahada seferber oldu

Söke Belediyesi ekipleri sağanak yağış için sahada seferber oldu
22.01.2026 14:48  Güncelleme: 14:51
Aydın'ın Söke ilçesinde aşırı yağışların ardından belediye ekipleri, dere taşkınları ve kapanan yollar için hızlı müdahaleler gerçekleştirdi. Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların süreceğini açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından Söke Belediyesi, ilçenin dört bir yanında seferber oldu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın talimatıyla belediyenin tüm birimleri, yağışlarla birlikte gelen afet kapsamında ihbarlara anında müdahale etmek üzere sahaya indi.

Yoğun yağışlar nedeniyle Güllübahçe Mahallesi'nde dere taşkınları yaşanırken, kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için Söke Belediyesi ekipleri hızla çalışma başlattı. Belediye iş makineleri ve personeli, Devlet Su İşleri ile Söke Ovası Sulama Birliği ekiplerine destek verdi. Savuca Mahallesi'nde ise yollarda biriken rüsubat belediye ekipleri tarafından temizlenirken, taşkın nedeniyle kapanan bir yolun açılması için yoğun mesai harcandı.

Öte yandan Söke-Aydın Karayolu Argavlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olumsuzluklara da Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekipleri anında müdahale etti ve yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği için sahadaki çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: Söke Belediyesi ekipleri sağanak yağış için sahada seferber oldu - Son Dakika
