Söke Belediyesi Tarihi Kemalpaşa Mahallesi\'nde Restorasyon Çalışmalarına Devam Ediyor

Söke Belediyesi, ilçenin tarihi mahallelerinden biri olan Kemalpaşa'da geçmişi geleceğe taşımak amacıyla başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, restorasyon çalışmaları süren ve restoran olarak kente kazandırılması planlanan tarihi binada incelemelerde bulundu.

Başkan Arıkan'a inceleme gezisinde Belediye bürokratları, restorasyon ve tarih proje ekibi eşlik etti. Beraberindeki heyetle birlikte Hayal Sokak ve Çınarlı Kahve Meydanı'nı da ziyaret eden Başkan Arıkan, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için yapılabilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda mevcut atölyenin taşınmasının planlandığı alanda da incelemeler gerçekleştiren Başkan Arıkan, bölgenin dönüşümüne yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet eden Başkan Arıkan, sahadaki gözlemleri sırasında boş ve metruk yapıların yeniden turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Söke Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıktıklarını vurgulayan Başkan Arıkan, Kemalpaşa Mahallesi'ni kültürel ve turistik bir çekim noktası haline getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. - AYDIN