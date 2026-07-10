Başkan Arıkan'ın söz verdiği Akçakonak'taki park projesi tamamlandı - Son Dakika
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Başkan Arıkan'ın söz verdiği Akçakonak'taki park projesi tamamlandı

Başkan Arıkan\'ın söz verdiği Akçakonak\'taki park projesi tamamlandı
10.07.2026 18:17  Güncelleme: 18:18
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Söke Belediyesi, Akçakonak Mahallesi'nde 1500 metrekarelik alana modern bir park ve yeşil yaşam alanı inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. Projede çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

Söke Belediyesi tarafından Akçakonak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park ve yeşil alan düzenlemesi vatandaşların hizmetine sunuldu. Özellikle çocuklar ve aileler için önemli bir ihtiyacı karşılayan proje, mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın mahalle ziyaretlerinde sözünü verdiği yatırım kapsamında, okulun üst kısmında bulunan yaklaşık 1500 metrekarelik alan modern bir park ve yeşil yaşam alanına dönüştürüldü. Projede 200 metrekarelik çocuk oyun alanının yanı sıra yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme bölümleri ile geniş peyzaj alanları oluşturuldu. Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan park, Akçakonak Mahallesi'nin ilk büyük yeşil yaşam alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Çocukların güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin ise keyifle vakit geçirebileceği park, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

Gerçekleştirilen mini açılış törenine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Akçakonak'lı çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Bu buluşmada AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, Söke Belediye Meclis Üyeleri, Akçakonak Mahalle Muhtarı Cemal Karaman, Belediye Bürokratları da yer aldı.

Akçakonak Mahalle Muhtarı Cemal Karaman konuşmasında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak emeği geçen tüm Söke Belediye personeline teşekkür etti. Muhtar Karaman, Akçakonak halkına da seslenerek parkın korunmasını istedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kent merkezinin yanı sıra kırsal ve çevre mahallelerde de yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürdüklerini belirtti. Başkan Arıkan, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, vatandaşlarımızın nefes alabileceği sosyal yaşam alanlarını ilçemizin her noktasına kazandırmaya devam ediyoruz. Parkımız Akçakonak Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçenin farklı mahallelerinde park, yeşil alan ve sosyal donatı yatırımlarını program dahilinde sürdürülmeye devam edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Arıkan'ın söz verdiği Akçakonak'taki park projesi tamamlandı - Son Dakika

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