Söke'de İki CHP'li Üye AK Parti'ye Geçti

Söke Belediyesinin CHP'li belediye meclis üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti'ye geçti.
AK Parti Söke İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meclis üyeleri Kabasakal ve Gülmez'in AK Parti'ye katıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, yeni katılımların teşkilata güç kattığını kaydetti.
