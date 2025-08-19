Söke'de Siyasi Dengeler Değişti: CHP'li Üyeler Ak Parti'ye Geçti - Son Dakika
Söke'de Siyasi Dengeler Değişti: CHP'li Üyeler Ak Parti'ye Geçti

19.08.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın Ak Parti'ye geçişinin ardından, Söke'de CHP'li bazı meclis üyeleri de partilerini değiştirerek Ak Parti'ye katıldılar. Yeni gelişmeler, Eylül ayında yapılacak Belediye Meclisi toplantısına odaklanmış durumda.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın Ak Parti'ye geçişi sonrasında; Söke'de siyasi dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı.

Söke siyaseti ve özellikle meclis grubu da bu değişiklikten nasibini aldı. CHP'den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan, Ak Parti'ye katılırken; Murat Günal ise MHP'ye kayıt oldu. CHP'den istifa eden Tuncay Bozdağ'ın yerine meclise giren Muharrem Özcan, mazbatasını aldıktan hemen sonra partisinden ayrılarak Ak Parti'ye geçti.

Hayal Üzüm 'CHP' ile devam' kararı aldı

Öte yandan kamuoyunda, CHP'li Meclis Üyesi Hayal Üzüm'ün de istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Hayal Üzüm, yaptığı açıklamada bu haberlere, "CHP Meclis Üyesi olarak yoluma devam ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'na katılan 5 meclis üyesi ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da saf değiştirmesiyle gözler, Eylül ayında yapılacak ilk Belediye Meclisi toplantısına çevrildi. Söke Belediye Meclisi'nde 16 CHP'li Meclis Üyesi yoluna devam ederken; MHP (Cumhur İttifakı) meclis üyesi sayısı yeni katılımlarla 15'e yükseldi.

Meclis üyeliğinden istifa eden Av. Tuncay Bozdağ'ın yerine yeni bir ismin, Encümen Üyeliği'ne seçilmesi bekleniyor. Diğer taraftan parti değişiminin ardından, Nisan 2026'da görev süreleri dolacak olan ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
