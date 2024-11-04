Söke'de Tarihi Yapı Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Politika

Söke'de Tarihi Yapı Restorasyon Çalışmaları Başladı

Söke\'de Tarihi Yapı Restorasyon Çalışmaları Başladı

Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan tarihi bir yapı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Söke Belediyesi, yapıyı restore ederek bir restoran haline getirmeyi hedefliyor.

04.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Söke'nin tarih kokan Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan bir tarihi yapı daha, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor.

Daha önce Başkan Arıkan'ın öncülüğünde Dalgıç Konağı, Dr. Baki Ökdem Evi, Kitap Evi ve Efes Sineması gibi tarihi yapıları Sökeli vatandaşların hizmetine kazandıran Söke Belediyesi, Alay Sokak'ta bulunan bir başka tarihi evi de restore ederek ilçeye kazandırmayı hedefliyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında bu yapı, Sökelilere hizmet verecek bir restoran olarak kapılarını açacak.

Aydın Valiliği'nden alınan izinle birlikte Söke Belediyesi Restorasyon Ekibi'nin yenileme çalışmalarına başladığı tarihi yapı, bugüne kadar restorasyon atölyesi olarak kullanılıyordu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, projeyi yerinde inceleyerek proje danışmanı Mine Şavkay ve İmar İşleri Müdürü Yüksel Ertercan'dan bilgi aldı. Bir dönümlük bahçeye sahip olan ve mübadele dönemine tanıklık etmiş bu görkemli yapı, Söke'nin sembol yapılarından biri olarak titizlikle yenilenecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Niyetimiz burayı mahallemize yakışır, dokusuna uygun bir restoran haline getirmek. Sökelileri Ada'ya gitmekten kurtaracak, ailelerimizin kaliteli hizmet alacağı bir mekanı en kısa sürede hizmete sokmayı düşünüyoruz. Kemalpaşa Mahallesi Söke için çok önemli. Söke'nin en eski mahallelerinden bir tanesi. Kültürü, dokusu, insanıyla güzel bir mahalle. Bu şekilde bu bölgeyi, harekete geçireceğiz, canlandıracağız" dedi.

Söke Belediyesi'nin bu yeni projesiyle, Kemalpaşa Mahallesi hem Sökeliler hem de ziyaretçiler için cazibe merkezi olma yolunda bir adım daha atmış olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Söke'de Tarihi Yapı Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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