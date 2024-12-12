Söke ve Germencik Belediye Başkanları İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.

Ziyarette iki belediye başkanı, yürüttükleri projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bölge halkına daha iyi hizmet sunabilmek için ortak projeler üzerinde de değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Arıkan, sıcak misafirperverliği için Başkan Zencirci'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Germencik Belediye Başkanı Zencirci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyeler arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN