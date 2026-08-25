Başkan Arıkan, Başkan Çerçioğlu ve Milletvekili Sarıbaş’ı Ağırladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi.

Başkan Arıkan, Başkan Yardımcıları ve belediye bürokratlarıyla birlikte konuklarını belediye binasında karşıladı. Makamda gerçekleştirilen görüşmede Söke'de devam eden yatırımlar, ilçenin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Görüşmede, Söke'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin geleceği için iş birliği içerisinde çalışmanın önemini vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Sökemize ve Aydınımıza birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.