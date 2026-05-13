Soma Faciası ve Emekli Sorunları Gündemde

Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Gelecek Partisi'nin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 12 yıl geçtiğini belirtti.

Bu kazanın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Arıkan, "Soma, bizlere sadece bir maden faciasını anlatmıyor. Soma, ihmalleri, denetimsizliği, insan hayatını maliyet kalemi olarak gören anlayışın sembolü olmuştur. Geçen yıllar bize şunu gösterdi ki bugüne kadar gereken dersler çıkarılmadı." ifadelerini kullandı.

Arıkan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, "Ancak bugün milyonlarca emeklimiz için bayram heyecanı yerine bayram kaygısı, geçim kaygısı var. İktidarın 2018'de devreye koyduğu emekli bayram ikramiyesi artık emeklilerimiz için bayramdan daha önemli hale geldi. Bu iktidar, emeklimize açlık sınırının yarısına denk gelen ücrete 'maaş', harçlık bile olmayacak rakama 'ikramiye' dedi. Böyle bir sosyal devlet olabilir mi? Böyle bir vefa olur mu? Böyle bir bayram olmaz. Sadece 12 gün kaldı bayrama. AK Parti grubuna sesleniyorum: Kanun teklifimiz bekliyor, gelin bu bayram emeklimize bir maaş ikramiyeyi Meclisten geçirelim. Bari bu bayram her zamanki tavrınızdan vazgeçin. Emekli büyüklerimize seçimden önce değil, bayramdan önce hizmet edin." sözlerini sarf etti.

Partisine yönelik eleştiriler olduğunu ifade eden Arıkan, "Bizlere, 'Cami düşmanı.', 'Dindarlara hakaret ediyor.' dediler. Saadet Partisi'ne atacak başka iftira bulamadınız mı? İftira atıyorsunuz, bari yakışan bir iftira bulmaya çalışın. Yolsuzluğu eleştirmek, dindara hakaret midir? Haksızlığı teşhir etmek, camiye saldırı mıdır? Biz namaz kılanı değil, namazı kalkan yapan ikiyüzlülüğü eleştiriyoruz. Oruç tutanı eleştirmiyoruz, yetimin hakkını yiyip sofrada takva satan düzeni sorguluyoruz. Din kimsenin siyasi zırhı değildir. İman hiç kimsenin dokunulmazlık kartı değildir." diye konuştu.

"Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi yılda 12 kiloya düştü"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçi ve imalatçıların işlerini bırakma noktasına geldiğini ileri sürdü. Babacan, çiftçi ve üreticinin mazot ve gübre fiyatları, krediye erişim zorluklarıyla baş başa bırakıldığını savundu.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretiminin yıldan yıla düştüğünü ifade eden Babacan, "Kırmızı et birçok hane için temel gıda olmaktan çıkıp ulaşılması zor bir ürüne dönmüş durumda. İnsanlar bir kasaba giderken kuyumcuya gider gibi. Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi yılda 12 kiloya düştü. Avrupa'da bu rakam 35 kilo. Kişi başına düşen 12 kilogram diyorum ama herkesin başına da düşmüyor. Kişi başına daha fazla düşenler var, 1 ay boyunca sofrasına kırmızı etin girmediği aileler de var." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin kurbanlık alamayacağını söyleyen Babacan, "Yapılacak olan belli, hemen bayram ikramiyesini bir maaşa eşitleyin, emeklimize yılda 14 maaş ödeyin. Çözüm basit. Asgari ücrete de 1 Temmuz'da mutlaka ara zam verin." şeklinde konuştu.

"Ahlak kısa sürede inşa edilen bir şey değil, kısa sürede bozulan bir şeydir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplumda "ahlaki çürüme" ve "zihni çölleşme" yaşandığını ileri sürdü.

2023 seçimlerinin ardından 37 milletvekilinin parti değiştirdiğini kaydeden Davutoğlu, "Bu parti değişimlerinde iktidar ne kadar sorumluysa ana muhalefet partisi de o kadar sorumludur. 76 belediye başkanı son 2 yılda AK Parti'ye geçti. 37 milletvekili Meclisin yüzde 10'u demek. Yüzde 10'u bir önceki seçim kampanyasında söylediğinin tam aksi bir yere kaymışsa, buna 'ahlaki çürüme' denir." diye konuştu.

"Ahlaki çürümeye karşı gerçek bir siyasi ahlak devrimi yapmak farzdır, vaciptir, şarttır." diyen Davutoğlu, "Bu devrim ürkek adımlarla atılmaz, radikal adımlarla atılır. Ahlak kısa sürede inşa edilen bir şey değil, kısa sürede bozulan bir şeydir. Kısa sürede bozulan bir unsuru düzeltmenin unsuru ise alacaksınız elinize keskin kılıcı, neşteri vuracaksınız ahlaksızlığın, yolsuzluğun üzerine." sözlerini sarf etti.