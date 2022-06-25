Bakan Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı. Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor" dedi. Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü - Son Dakika

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