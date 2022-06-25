Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü

25.06.2022 20:22
Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı. Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor" dedi. Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu Açıklaması İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu Açıklaması
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Süleyman Soylu, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 20:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement