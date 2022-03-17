Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor

17.03.2022 15:03
Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketine göre AK Parti ile CHP arasındaki fark neredeyse kapandı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farkın artma eğilimi de sürdü.

Aksoy Araştırma tarafından paylaşılan son anket verilerini yorumlayan Aksoy Araştırma'nın Başkanı Ertan Aksoy, AK Parti ile CHP arasındaki farkın giderek kapandığına, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farkın da artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Aksoy'un paylaştığı bilgilere göre katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar ise şöyle hesaplandı:

AK Parti: 29,8

CHP: 28,4

İYİ Parti: 13,6

HDP: 9,9

MHP: 8,6

Diğer partiler: 4,7

DEVA Partisi: 2,9

Gelecek Partisi: 1,0

Saadet Partisi: 1,0

YORUMLAR
500
Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor AK Parti'li Özsoy: 'Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek' AK Parti'li Özsoy: 'Zulüm 2019'da başladı inşallah 2024'te sona erecek'

Millet İttifakı, Seçim anketi, AK Parti, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement