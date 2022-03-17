Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor - Son Dakika

Aksoy Araştırma tarafından paylaşılan son anket verilerini yorumlayan Aksoy Araştırma'nın Başkanı Ertan Aksoy, AK Parti ile CHP arasındaki farkın giderek kapandığına, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farkın da artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Aksoy'un paylaştığı bilgilere göre katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar ise şöyle hesaplandı:

AK Parti: 29,8

CHP: 28,4

İYİ Parti: 13,6

HDP: 9,9

MHP: 8,6

Diğer partiler: 4,7

DEVA Partisi: 2,9

Gelecek Partisi: 1,0

Saadet Partisi: 1,0