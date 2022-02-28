Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür" - Son Dakika
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Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür"

28.02.2022 15:01
Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür"

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı, 28 Şubat, Anayasa, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: '28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ: "28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür" - Son Dakika
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