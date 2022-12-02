AK Parti başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini haftaya TBMM'ye sunacak

AK Parti başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklikleri kapsamında kasım ayının başında muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet CHP, HDP ve İYİ Partiyi ziyaret etmişti. Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran Ak Partiden yeni bir açıklama geldi.

"HAFTAYA MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNACAĞIZ"

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin Cumhur İttifakı olarak imzaya açıldığını belirterek, "Haftaya Meclis Başkanlığına sunacağız" ifadelerini kullandı. Bütçe görüşmeleri nedeniyle teklifin Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

CHP KAPILARI KAPATMIŞTI

AK Partinin ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP, kapıları kapatmıştı. CHP, Ak Partinin yapacağı anayasa değişikliği çalışmalarının içerisinde yer almayacaklarını belirtmişti. Ak Partinin HDP'yi ziyareti parti içinde krize neden olurken CHP ve İYİ Partiden de eleştiriler gelmişti.

"BUNDAN ÖNCE NE SÖYLEDİNİZ, ŞİMDİ NE YAPIYORSUNUZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti için, "Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz, bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor" demişti.

AKŞENER'DEN AK PARTİ-HDP GÖRÜŞMESİNE YORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" diye konuşmuştu.

HDP'DEN AKŞENER'E SERT YANIT

HDP ise "Akşener'e soruyoruz? Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti 5 dakika sonra TBMM'nin 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin! Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla, 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil" sözleriyle yanıt vermişti.

BAHÇELİ: GAYET DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIM

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Partinin HDP'yi ziyaretinin doğal olduğunu söyleyerek, "AK Parti heyetinin grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum" demişti.