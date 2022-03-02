Son dakika! AK Parti'li Çakır: "Bu savaşın daha fazla yıkım gerçekleşmeden bitmesini diliyoruz" - Son Dakika
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Son dakika! AK Parti'li Çakır: "Bu savaşın daha fazla yıkım gerçekleşmeden bitmesini diliyoruz"

02.03.2022 15:16
Son dakika! AK Parti'li Çakır: "Bu savaşın daha fazla yıkım gerçekleşmeden bitmesini diliyoruz"

Son dakika haberi... AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Bu savaşın daha fazla cana mal olmadan, daha fazla yıkım gerçekleşmeden, dünya daha fazla zarar görmeden bitmesini diliyoruz.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin, "Bu savaşın daha fazla cana mal olmadan, daha fazla yıkım gerçekleşmeden, dünya daha fazla zarar görmeden bitmesini diliyoruz." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Savaş kaçınılmaz hale geldiğinde gerekenin yapılacağını söyleyen Çakır, "Amerika'nın Ukrayna üzerinden Rusya'ya 'gel gel' yaptığı, tavşana kaç tazıya tut politikasının daha önce uygulanmış örneklerinden farklı olmayan bir örneğe daha şahit oluyoruz. Amerika'nın Orta Doğu tezgahlarından alışık olduğumuz bir tiyatro sergileniyor. Rusya Ukrayna özelinde bu savaş, bağıra bağıra gelen bir süreçte gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da insanlık ölüyor" diyenlerin insanlığın çok daha önce öldüğünü görmek istemeyenlerin sahtekarlığı olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

" Afrika'da açlık ve susuzluğa mahkum edilen, ölen, öldürülen insanların kanı elinde olanların bugünkü ifadelerine inanmamızı kimse beklemesin. Doğu Türkistan var mı? Çeçenistan'da neler oldu savaşın kötülüğünü hiç konuştunuz mu? Kusura bakmasınlar ama biz bugün insanlık adına savaşın kötülüğünü konuşuyorsak haksızlığa, zulme itiraz ediyorsak dün yaptığımızdan farklı bir duruş sergilemediğimizdendir. Bu savaşın daha fazla cana mal olmadan, daha fazla yıkım gerçekleşmeden, dünya daha fazla zarar görmeden bitmesini diliyoruz."

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AK Parti, Ukrayna, Kocaeli, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti'li Çakır: 'Bu savaşın daha fazla yıkım gerçekleşmeden bitmesini diliyoruz' - Son Dakika


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