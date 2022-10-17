Son Dakika | AK Parti, maden kazaları için Meclis araştırması isteyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Amasra başta olmak üzere, maden kazalarının nedenlerinin araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge vereceklerini belirterek, "Araştırma komisyonunun bir daha bu acıların yaşanmaması için önemli katkılar vereceğine inanıyoruz." dedi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Amasra maden ocağında meydana gelen elim kazada ihmali bulunanların tespiti ve sorumluların bulunması için Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Kazanın nedeni ve sorumluları hakkında, yargının yapacağı soruşturma ve kovuşturma neticesinde, ihmali bulunanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirten Tunç, kimsenin bundan şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

Tunç, açıklamasında, "Bu kapsamda, AK Parti Grubu olarak TBMM'ye araştırma komisyonu kurulması için önergemizi sunuyoruz. Milletimizi derinden sarsan Bartın Amasra başta olmak üzere, tüm maden kazalarının sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulacak olan araştırma komisyonunun bir daha bu acıların yaşanmaması için önemli katkılar vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.