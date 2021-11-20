Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika

Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığı aktarılarak, görüşmede bölgedeki durumun ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıklarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Michel'in Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında Aliyev ve Paşinyan'a Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ve iki liderin bölgesel durum ile AB'nin desteklediği müreffeh ve istikrarlı bir Güney Kafkasya için gerilimlerin üstesinden gelmenin yollarını tartışmak üzere Brüksel'de bir araya gelme konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Aliyev ve Paşinyan'ın Savunma Bakanları düzeyinde bir "olay önleme mekanizması" olarak hizmet edecek doğrudan bir iletişim hattı kurma konusunda da anlaştıkları ifade edildi. - BRÜKSEL