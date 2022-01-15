Son dakika... Bakan Soylu "Biz Koçarlı'ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Demokrasi Şehidi Başvekil Adnan Menderes'in anısına yapılan Demokrasi Müzesini açılış öncesi gece saatlerinde ziyaret ederek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Koçarlı meydanına gelen Bakan Soylu burada davul zurna ve sevgi seli ile karşılandı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Aydın Protokolünün eşlik ettiği Bakan Soylu, Koçarlı'da yapılan yatırımlar ile ilgili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan bilgi aldı. Başkan Nedim Kaplan, Koçarlı'ya yapılan, yapımı devam eden ve yapılması gereken projelerden oluşan iki dosyayı Bakan Soylu'ya teslim ederken, yapılması planlanan projeler için Bakan Soylu'dan söz aldı.

Bakan Soylu, ardından yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binasında da inceleme yaparak vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Koçarlı'ya borcumuzu ödeyemeyiz""

Yeni Belediye Hizmet Binası incelemesi sonrası kahvehane de vatandaşlar ile buluşan Bakan Soylu Koçarlı'dan övgü ile söz etti.

Koçarlı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını ifade eden Soylu, "Bizi büyük bir şerefle misafir ediyorsunuz. Bu bizim içinde büyük bir şereftir. Bu anın her saniyesi bizim için çok kıymetli. Allah sizlerden razı olsun. Bu topraklar bereketli ve güzel topraklardır. Bu topraklarda emin bir milletin hizmetkarlığını yapıyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Belki bu dönemlerde çok fazla gelip gidemiyoruz ama sizler için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Biz Koçarlı'ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Destek sözümüzü aldık"

Bakan Soylu'nun ardından konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Sayın Bakanımıza dosyalarımızı teslim ettik. Kendilerine Koçarlı'ya verdiği desteklerden ötürü de teşekkür ediyorum. Daha önce de yeni belediye hizmet binası, emniyet ve jandarma binasını yapıyoruz dedi ve yaptı. Verdiğimiz dosyalar içinde destek sözünü verdi. Verdiği sözün arkasında olduğu için de Allah ondan razı olsun" dedi. - AYDIN