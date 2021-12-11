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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi - Son Dakika

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi

11.12.2021 12:10

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in heyetle selamlaşması Radev'in konuşması PP eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov'un konuşması Fotoğraf çekimi SOFYA (AA) – Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoda en çok sandalyeye sahip Değişime Devam (PP) partisine hükümeti kurma...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in heyetle selamlaşması

Radev'in konuşması

PP eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov'un konuşması

Fotoğraf çekimi SOFYA (AA) – Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoda en çok sandalyeye sahip Değişime Devam (PP) partisine hükümeti kurma görevini verdi.

PP eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov, düzenlenen törende "Artık bir dakika vakit kaybetme zamanımız yok" diyerek hükümeti kurma görevini alır almaz Cumhurbaşkanı Radev'e 21 üyeli koalisyon hükümeti listesini sundu.

Bulgaristan'daki değişim sürecini Radev'in bizzat başlattığına işaret eden Petkov şunları söyledi:

"Artık işimizi bitirme zamanı geldi. (Komünizm dönemi sonrası) 32 yıllık bir dönemin sonunda halkımız, devlet tarafından sahiplenildiğini görmek istiyor. Yurt dışına kaçan gençlerimizin Bulgaristan'ı umut veren bir dönüş yeri olarak görmelerinin zamanı gelmiştir. Büyüklerimizin ülkemizi adil ve onurlu bir yaşam yeri olarak görmelerinin de zamanı gelmiştir. Tüm koalisyonumuzun çabaları bu umut ve sözlerin gerçeğe dönüştürülmesine yönelik olacaktır."

Petkov, görev süresi 4 yıl olacak yeni hükümetin 13 Aralık'ta güvenoyu alarak görevine başlayacağını söyledi.

Radev de Petkov'a hükümeti kurma görevini verirken "Yeni hükümetinizin görevi, son 12 yıldır ülkede iktidar süren (eski Başbakan Boyko Borisov'un) günahkar totaliter yönetim modelini düzeltmek olacak." dedi.

Bulgaristan'da yeni siyasi dönem

Ülkede 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 47. Dönem Parlamentoda PP, reformcu diğer 3 siyasi güç ile dün 140 sayfalık bir koalisyon mutabakat zaptı imzalamıştı.

Koalisyonda PP'nin yanı sıra Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin mirasını sahiplenen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisiyle merkez sağ Demokratik Bulgaristan (DB) ittifakı yer alacak.

PP eş başkanı ve Başbakan adayı Kiril Petkov'un hazırladığı kabine taslağında 5'i başbakan yardımcısı toplam 20 bakan yer alacak.

Dörtlü koalisyon mecliste toplam 134 sandalyeye sahip. Yeni kabinenin güvenoyu alması için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Petkov, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu ve parlamentoda ikinci büyük siyasi güç konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve popülist aşı karşıtı Yeniden Doğuş partisiyle koalisyon kurmak istemediğini daha önce açıklamıştı. Bu 3 parti muhalefette kalacak.

Bulgaristan halkı bu yıl 3 kez sandık başına gitti. Ülkede 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon arayışları sonuçsuz kalmıştı. 14 Kasım'da yapılan son seçimde yüzde 4'lük barajı 7 siyasi parti aşmayı başarmıştı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Petkov'a verdi - Son Dakika


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