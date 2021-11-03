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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

03.11.2021 20:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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