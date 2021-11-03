Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.