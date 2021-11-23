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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

23.11.2021 10:42
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'na gönderdiği video mesajında, geçen sene planlanan toplantıyı küresel koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kaldıklarını anımsattı.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, toplantının ülkeler, halklar ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Interpol mensuplarına taziyelerini sundu.

Interpol'ün 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu, Türkiye'nin Interpol'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu'na 1930'da katıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak, şimdiye kadar iki kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da Interpol mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine, tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'umuzda 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Erdoğan, Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelesine, bölgedeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditlerin eklendiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK-PYD'den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslar'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik. PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı bu örgütün tasallutundan kurtardık."

"2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye, ilk on ülke içinde"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşı şehit eden FETÖ'ye karşı sınırlar içinde ve dışında etkin tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Ege Denizi'nde uygulamaya koydukları önlemler sayesinde 10 binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduklarını, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak tüm bu alanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleriyle paylaşmaya önem atfediyoruz. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol, iş birliğimizi güçlendirdiğimiz kurumların başında geliyor. 90 yılı aşkın bir süredir Interpol'ün faaliyetlerini etkin bir şekilde destek veriyoruz. Gerek çıkarılan bülten sayısı gerekse Interpol veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk on ülke içindedir. Son dönemde kamuoyu tarafından takip dilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içerisinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi."

"Interpol'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz"

Suç ve suçluya karşı verdikleri mücadeleye destek olan Interpol Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkürlerini sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adi suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kast eden kadın, çocuk, yaşlı, sivil kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarını izin verilmemelidir. Öte yandan bazı Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan Interpol'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. Interpol'ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel Kurul vesilesiyle ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 89. Genel Kurul Toplantısı'nın başarılı geçmesini, Interpol çatısı altında yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, sizlere, dünyamızı daha güvenli bir yer haline getirme mücadelemize verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum."???????

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, İnterpol, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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