Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir"
"Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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