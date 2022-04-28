Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

28.04.2022 23:39

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

CİDDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Son Dakika
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