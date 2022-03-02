Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek

02.03.2022 11:23
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12'nci KEK toplantısı için Kazakistan'a gidecek

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için yarın Kazakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için yarın Kazakistan'a gidecek.

Oktay, 3-5 Mart tarihlerindeki ziyaret kapsamında, iki ülke arasında ticaret, sanayi, enerji, tarım ve orman, ulaştırma ve turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak anlaşmalar için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kazakistan Başbakanı ve KEK Eşbaşkanı Alihan İsmailov, baş başa görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili protokolleri imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir araya gelmesi öngörülen Oktay'ın, Türk firmalarının yetkilileriyle görüşmesi ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Oktay, program kapsamında Türkistan kentini de ziyaret edecek.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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