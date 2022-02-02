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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması

02.02.2022 11:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Oktay, Twitter paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntıladı.

Fuat Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin."

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kış Kartalı' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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