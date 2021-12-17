Son dakika: "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nden süresiz oturma eylemi kararı - Son Dakika

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Tunus'ta Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, başkent Tunus'un merkezinde "darbe" bitene kadar süresiz oturma eylemi kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz olağanüstü kararlarını "darbe" şeklinde nitelendiren Girişim Sözcüsü Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek, konuya dair açıklama yaptı.

Bugün düzenlenen "darbe" karşıtı gösterinin ardından bu kararı aldıklarını ifade eden Bin Mübarek, "Bugünden itibaren Anayasa'ya karşı yapılmış darbe bitene kadar, oturma eylemimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

2011 Tunus devriminin yıl dönümünde olduklarını hatırlatan Bin Mübarek, "Devrim şehitleri için devrime sahip çıkmak için darbe sürecini reddettiğimiz için bu eylemi yapmak zorundayız." dedi.

Ülkede 17 Aralık 2010'da gerçekleşen Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararların gölgesinde kutlanıyor.

Sabah saatlerinde düzenlene gösterilerde, Cumhurbaşkanı Said yanlıları ve karşıtları sokaklara çıktı.

Birçok siyasi parti ve aktivist gösterilere katılım çağrısı yaptı

Demokratik Akım, Tekatül ve Cumhuriyetçi Parti tarafından dün yayımlanan yazılı açıklamalarda, "tek adam yönetimine karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor.

Girişim tarafından hafta başında yapılan açıklamada, Tunus devriminin başladığı 17 Aralık ile Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeyi terk ettiği 14 Ocak arasında gösteriler düzenleneceği bildirilmişti.

Tunus'taki yeni siyasi kriz

Tunus'u 20 yıldan uzun süre demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali iktidarının sonunu getiren Yasemin Devrimi'nin 11. yılında ülke yeni bir siyasi kriz yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.