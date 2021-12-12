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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

12.12.2021 23:14
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada "İtalya'nın Sicilya Adası'nın Ravanusa Kasabasında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu birçok binanın çöktüğü veya hasar aldığı, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya Hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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