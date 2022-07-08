Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama

08.07.2022 20:53
Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların mutabık kılına ateşkesi teyit etmelerine ilişkin, "BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların mutabık kılına ateşkesi teyit etmelerine ilişkin, "BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman'da gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçtiğimiz Ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, ülke sathında bazı yolların açılmasını, Yemen'de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz. Taraflar arasındaki bu diyalogun, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir siyasi sürece katkıda bulunmasını umut ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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