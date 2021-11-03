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Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı - Son Dakika

Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı

03.11.2021 14:26
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin paylaşımlar için 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dün gece sosyal medya hesaplarından yapılan bazı manipülatif paylaşımlar nedeniyle harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

"30 KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı - Son Dakika
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