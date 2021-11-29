AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin sorununu yokluğa mahkum eden bir dönem inşa edilmeye çalışılıyor. İşgal politikalarına ve yok sayma politikalarına da karşı Filistin'le dayanışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının her safhasında Filistin davasının çok güçlü ve tavizsiz bir destekçisi olduğunu vurgulayan Çelik, Filistin davasının herkesin, tüm insanlığın davası olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu her zeminde Filistin davasını gündeme getirdiğini ve Filistinlilerin susturulmaya çalışılan tezlerini en güçlü şekilde ifade ettiğini vurgulayan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Filistin meselesi Orta Doğu'da barış ve istikrarın kilididir. Filistin sorununu çözümsüz bırakan saldırgan işgal politikaları devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. Filistin sorununu yokluğa mahkum eden bir dönem inşa edilmeye çalışılıyor. İşgal politikaları ve yok sayma politikalarına da karşı Filistin'le dayanışmamızı sürdüreceğiz."