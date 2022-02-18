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Son dakika haber! Alman Bakan Reem Alabali Radovan, Hanau katliamını andı - Son Dakika

Son dakika haber! Alman Bakan Reem Alabali Radovan, Hanau katliamını andı

18.02.2022 18:14
Son dakika haber! Alman Bakan Reem Alabali Radovan, Hanau katliamını andı

Son dakika haberlerine göre Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, Hanau katliamının 2. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hanau'daki ırkçı ve aşırı sağcı saldırı ülkemiz için bir dönüm noktası oldu" dedi.

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, Hanau katliamının 2. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hanau'daki ırkçı ve aşırı sağcı saldırı ülkemiz için bir dönüm noktası oldu" dedi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği silahlı saldırının 2. yıldönümünde Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan yazılı açıklama yaptı. Bakan Radovan açıklamasında, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişinin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak, akrabaların ve etkilenenlerin yanında olmak bizim görevimizdir. Saldırıdan 2 yıl sonra bile hala cevaplanmamış çok fazla soru var. Kurbanların ailelerine şeffaf ve eksiksiz bir soruşturma borçluyuz. Hem akrabalar arasında hem de defalarca ırkçı saldırılara maruz kalan insanlar arasında devletimize duyulan ancak derinden sarsılan güveni birlikte yeniden inşa etmeliyiz. Federal hükümetin de kapsamlı destek ve şeffaflık sağladığını savunacağım" dedi.

"Irkçılığa ve nefret söylemine karşı sesimizi yükseltmeli ve birbirimize sahip çıkmalıyız"

Almanya'daki aşırı sağcılığın şu anda ülke demokrasisi için en büyük tehdit olduğunu ifade eden Bakan Radovan, "Aşırı sağcılığa ve ırkçılığa tüm gücümüzle karşı çıkıyoruz. Irkçılıktan etkilenenleri daha iyi koruyup desteklememizi sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Başbakanlık'ta bu saldırı olayı işimin kilit noktası olacak. Bu amaçla ülke çapında bir ırkçılık karşıtı danışma servisi kurmak istiyoruz. Ayrıca hükümet, önleme ve siyasi eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapacak. Demokrasiyi Geliştirme Yasası bir an önce çıkmalıdır ki radikallerin üzerindeki halıyı çekebilelim. Irkçılığa, nefrete ve nefret söylemine karşı sesimizi yükseltmeli ve birbirimize sahip çıkmalıyız" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen ırkçı saldırı sonucu Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovi, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Pun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ve Ferhat Ünvar hayatını kaybetmişti. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Alman Bakan Reem Alabali Radovan, Hanau katliamını andı - Son Dakika


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