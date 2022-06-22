Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor

22.06.2022 17:04
Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Marmaris Bördübet Adalar Mevkii'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Bakan Kirişci, yangın bölgesinde yapılan çalışmaları helikopterle havadan inceledi. Çalışmaları yakından takip eden Bakan Kirişci, sonrasında ise ekiplerin yangın bölgesinde karadan sürdürdükleri müdahaleleri yerinde takip etti.

Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kirişci, tüm ekiplerin yangını söndürmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt - Güldemet Kızıl - İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor' Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor' Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement