Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz, yaşadığı Develi 'de hayatını kaybetti. Fatma Yılmaz'ın cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Gökmen Çiçek , Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Bakan Yardımcısı Yılmaz ise taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Fatma Yılmaz'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Nazif Yılmaz, Fatma Yılmaz, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Bakan Özer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.