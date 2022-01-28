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Son dakika haber | Bilecik'teki rüşvet operasyonunun ardından CHP'li iki il yöneticisi görevlerinden istifa etti - Son Dakika

Son dakika haber | Bilecik'teki rüşvet operasyonunun ardından CHP'li iki il yöneticisi görevlerinden istifa etti

28.01.2022 16:48
Son dakika haber | Bilecik'teki rüşvet operasyonunun ardından CHP'li iki il yöneticisi görevlerinden istifa etti

Son dakika haber: CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve il yönetim kurulu üyesi Altan Şahin, Bilecik Belediyesi iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanının rüşvet iddiasıyla tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle partideki görevlerinden istifa etti.

CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve il yönetim kurulu üyesi Altan Şahin, Bilecik Belediyesi iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanının rüşvet iddiasıyla tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle partideki görevlerinden istifa etti.

Çelik, CHP İl Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde, son yaşananlar doğrultusunda partisinin şaibeli olaylar içinde anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Yaşanan süreç içinde il yönetim kurulu adına aldıkları her türlü kararın hiçe sayıldığını söyleyen Çevik, "Yapılan basın açıklaması doğrultusunda il yönetimimizin bu şaibeli sürecin yanında durduğunu beyan etmiştir. Bu sebepten dolayı bu sürecin uzatılmaya çalışılması ve partimiz adına sağlıklı karar alınamayacağı görüşünde olduğumdan dolayı görevde bulunduğum CHP İl Başkan Vekilliği ve il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte parti üyesi olarak partime hizmet etme kararı almış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Altan Şahin ise istifa dilekçesinde, il yönetiminin, mevcut durumda yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren bir basın açıklaması yaptığını aktararak şunları kaydetti:

"Üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Gerek mesleki ve gerekse siyasi anlayışım en başta Genel Başkanımızın bu gibi konulara göstermiş olduğu hassasiyet çerçevesinde İl Başkanımla bu koşullar altında sağlıklı bir çalışma yürütmem mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte partimin vereceği tüm görevleri yerine getireceğimi, partimizin üyesi olarak hizmet etmekten onur duyacağımı bildirmek isterim."

Operasyon

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, zanlı suçüstü yakalanmıştı.

Zanlının, inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiği iddia edilmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Rüşvet, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bilecik'teki rüşvet operasyonunun ardından CHP'li iki il yöneticisi görevlerinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bilecik'teki rüşvet operasyonunun ardından CHP'li iki il yöneticisi görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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